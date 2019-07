Buena noticia para Alfaro: Boca cerca de cerrar un ex campeón del mundo

Sky Sport tiró la noticia, Gazzetta dello Sport la replicó, rebotó en ForzaRoma y LaRoma24 (sitios especializados del equipo de la capital italiana) y explotó en Argentina, más precisamente en la República de la Boca. Los medios tanos dicen que Daniele decidió seguir en Boca y que su salario sería de 500 mil euros por cinco meses de contrato. También que llegaría a Buenos Aires entre viernes y sábado. Lo dan en un 99% cerrado. Ese 1% pueden ser detalles. O no. Sin palabra oficial, y con tanta ida y vuelta, la duda sobrevuela.

"Mi corazón es de la Roma, pero me gusta muchísimo Boca", declaró alguna vez De Rossi. Y contó cómo nació ese amor: "Empecé a ver a Boca cuando era chico por Maradona y por el estadio, me enamoré del estadio. Me enamoré de los hinchas, que son muy pasionales, me hacen llorar. Subir por las escaleras y entrar a la Bombonera, jugar en Boca sería un placer". Clarito.

Fuente: Olé