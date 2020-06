Buenas noticias: Los hijos de Celso Bel dieron negativo tras el hisopado

El martes, cuando viajó a Pilar a realizarse los estudios previos a una cirugía que tenía programada para el próximo viernes, se le confirmó que es positivo de Covid-19, razón por la cual se mantiene en aislamiento en una casa de retiros de la comunidad Marista en dicha localidad bonaerense.

Este jueves, en Radio Cero, Celso explicó que “tenía una cirugía programada en el Hospital Austral en Pilar para el viernes, el martes llegué a hacer el prequirúrgico y el médico me explicó que habían agregado el hisopado de Covid-19 ante la situación actual. Me dijeron que estaba todo bien lo del prequirúrgico y a las 20 horas me llamaron para decirme que el hisopado me había dado positivo, lo que me llamó mucho la atención porque no tenía ningún tipo de síntomas”.

“Inmediatamente me puse en contacto con el Hospital de Gualeguaychú -aclaró-, avisé la situación por la que atravesaba, hable con Martín Roberto Piaggio que siempre nos atendió, recibí llamados de provincia de Buenos Aires y de Entre Ríos. Teníamos la posibilidad de volver, pero decidimos quedarnos en Pilar para que no se arme demasiado lío en la ciudad, estamos en una casa de retiro de los Hermanos Maristas en Pilar y estoy muy bien atendido. Estoy bien, no tengo síntomas, estoy con mi esposa, a la que ayer le hicieron el hisopado y los resultados estarán para mañana”.

celso 2.jpg Celso y Sabina, en una cobertura periodística

Este viernes por la tarde, ante la consulta de ElDía, el propio Celso Bel confirmó que tanto su hijo, de 17 años, como su hija menor, de 10, dieron negativo para Covid-19. “Nosotros seguimos en Pilar, los chicos están en Gualeguaychú y tienen que hacer cuarentena. Estamos todos bien”, compartió. Aunque, “hay que ser cautos, porque puede saltar el positivo en los próximos días”, aclaró.

El camarógrafo de Gualeguaychú se encuentra junto a su pareja, quien aguarda los resultados del hisopado aún. En idéntica situación se encuentra la también reconocida periodista Sabina Melchiori -compañera de Bel en Canal 9-. Pero con la diferencia de que ella está alojada en el Hotel Embajador. “Aislada y esperando”, confió a este medio.