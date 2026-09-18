Patricia Bullrich publicó este viernes un video calentando la interna del oficialismo, ya que eligió como música “No me importa”, una canción de Lali Espósito, artista que mantuvo distintos cruces públicos con el presidente Javier Milei desde la campaña electoral de 2023.

La publicación apareció horas después de que la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado cuestionara la incorporación de cambios vinculados con discapacidad en el proyecto de Presupuesto 2027, que llegó esta semana al Congreso.

Patricia Bullrich publicó este viernes un video que llamó la atención dentro del oficialismo, ya que eligió como música “No me importa”, una canción de Lali Espósito, artista que mantuvo distintos cruces públicos con el presidente Javier Milei desde la campaña electoral de 2023.

La publicación apareció horas después de que la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado cuestionara la incorporación de cambios vinculados con discapacidad en el proyecto de Presupuesto 2027, que llegó esta semana al Congreso.

La canción que eligió Patricia Bullrich



La relación entre Lali y el oficialismo estuvo atravesada por cruces desde que la cantante publicó la frase “qué peligroso, qué triste” luego del resultado de las PASO de 2023. Posteriormente, la artista lanzó “Fanático”, canción que también quedó asociada públicamente a aquella disputa.

En esta oportunidad, Bullrich optó por “No me importa” y apareció tarareando parte del tema en el video publicado en sus redes sociales.

El posteo se produjo en medio de las diferencias que la senadora expresó por el contenido del proyecto presupuestario, particularmente por el Capítulo VI, que contempla modificaciones permanentes en el sistema de atención a las personas con discapacidad.