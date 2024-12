Tras la turbulencia política que se generó en la Cámara de Diputados por la falta de quórum para tratar Ficha Limpia, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, salió al cruce del ex mandatario Mauricio Macri por no haber aprobado el proyecto durante la gestión de Cambiemos, luego de que el ex presidente puso en duda si el Ejecutivo quiere "un país sin corrupción".

"Nosotros teníamos 108 diputados del 2016 al 2019 y no la sacamos ¿Por qué no la sacamos? Yo nunca estuve en esa área, con lo cual no tuve una total dedicación", apuntó la ahora funcionaria del gobierno de Javier Milei en declaraciones radiales.

En esa línea, la ministra continuó: "En los últimos años estuve dedicada a los temas de Seguridad, a la conducción del partido (PRO), luego fui candidata. La verdad es que endilgarle a este Gobierno que se tome un poco más de tiempo para analizarla... Quizás el error fue no haberlo dicho claramente".

La respuesta de Bullrich llegó a los días de que Macri realizó un descargo vía redes sociales ante el fracaso en la sesión por Ficha Limpia. "¿Queremos o no queremos un país sin corrupción? ¿De verdad nos interesa que los corruptos condenados no puedan seguir ejerciendo cargos públicos o queremos simular y usar esa debilidad como un instrumento de presión en otras negociaciones?", cuestionó el líder del PRO.

Consultada acerca de si consideraba injusta la crítica de Macri al Ejecutivo nacional, respondió tajantemente: "Sí, porque cuando fuimos gobierno nosotros no la sacamos y el proyecto, por lo que veo, se presentó en 2016. Podríamos haberlo hecho y teníamos una mayoría parlamentaria bastante más estable que esta".

"¿Quién sacó Boleta Única? Este Gobierno. Esta cosa de querer siempre mirar el detalle en lugar de mirar la gran película no va. Argentina necesita mirar la gran película y ahí necesitamos tener seguridad jurídica", sentenció.

En tanto, la funcionaria sostuvo que "lo importante es que Ficha Limpia va a salir", aunque tendrán "algunos recaudos mayores para que no pueda terminar siendo un fraude".

"Creo que deberíamos haber discutido un poco más el texto del proyecto. Hay algunos temas que hay que discutir. Yo lo hubiera remitido a la Justicia Electoral y Federal. Hay muchas provincias que con dos papelitos forman una causa. Hay muchos regímenes feudales en nuestro país", agregó.

Además, negó el hecho de que existiera un acuerdo entre el kirchnerismo y el oficialismo para no dar quórum, tal como sugirieron varios diputados de la oposición. "¿Qué acuerdo puede haber con Cristina Kirchner? Ninguno", sentenció.

Bullrich también habló sobre el escándalo del senador Edgardo Kueider: “Que se dejen de joder, es parte de un sistema. Estaba en la boleta del kirchnerismo, es una persona que ha pertenecido a ellos", sentenció la funcionaria nacional al desligar al Gobierno de las acusaciones de la oposición sobre coimas a cambio de la aprobación de leyes.