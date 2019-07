Bullrich: "El video falso fue hecho en Paraná, pero nunca di nombre"

"Tiene como intención de golpear la credibilidad de mi persona, al Presidente, a la gestión. Tenemos una línea de trazabilidad, la persona que lo publicó vive en Paraná, esa persona y su familia están ligadas a una causa de narcotráfico", añadió. El falso video circuló por Facebook, Twitter y WhatsApp, fue subido a redes el 3 de julio a las 20:52 por el usuario Negro Nasif bajo el título "Tiembla el crimen organizado" y solo en Facebook tuvo más de un millón de reproducciones.

Embed Sí, estaba despeinada. La conferencia empezó a las 8 am al aire libre. Pero el video fue editado: lo ralentizaron para ridicularizarme, desacreditar el trabajo del @minseg y la gestión de @mauriciomacri. El primer #FakeNews de la Campaña 2019. ¡Nada nos va a detener! pic.twitter.com/bt2ahh8oaA — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) 4 de julio de 2019

Liliana Morato, una paranaense que trabaja en la Municipalidad, se consideró sindicada como autora del video por lo que dijo en la víspera a Elonce TV: "No me explico qué es esto, tengo poca seguridad en la tecnología. Estoy tan sorprendida como ustedes, no sé manejar los celulares, no se editar un video".

Al respecto, la ministra Bullrich puntualizó que en ningún momento mencionó nombres o apellidos porque, aparte de la investigación, no se realizó ninguna denuncia penal. "Hablé de las características pero nunca hablé de apellido ni de una persona determinada. Si algún periodista de alguna manera entendiendo como funciona el sistema lo dijo, corre por cuenta de él", indicó. "El nombre lo conoce el juez electoral pero recién hoy voy a hablar con la Cámara Electoral para ver si, además del mecanismo de Reverso (una iniciativa contra noticias falsas), corresponde iniciar alguna acción de tipo penal", agregó. Bullrich explicó que la publicación del video es una construcción para "desacreditar a la política, al gobierno", a su "labor" como funcionaria y al presidente Mauricio Macri.