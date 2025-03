La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sostuvo que la herida de gravedad que sufrió el fotógrafo Pablo Grillo fue "consecuencia de aquellos que generan violencia", luego de la marcha en el Congreso por los jubilados que terminó en disturbios.

"Cuando existe un ataque tan fuerte -porque hay un policía herido de bala-, cuando la realidad es esta, las fuerzas de seguridad tienen que proteger la democracia y el orden público y

tiene que utilizar los elementos que el Estado les da", indicó Bullrich sobre el disparo de la cápsula de gas lacrimógeno que hirió a Grillo y lo dejó con fractura de cráneo y pérdida de masa

encefálica.

En conferencia de prensa en la sede del Ministerio, sostuvo que "el lanza gases es un arma no letal" y el objetivo es "generar dispersión". "En el operativo no hay un hecho individual de un policía. Las fuerzas actúan al nivel de fuerzas y ataques que tienen enfrente. Aquellos que van armados a un marcha tienen que saber que el Estado argentino no es un estado bobo", advirtió Bullrich.

Además, resaltó que no se tomará "ninguna medida" para investigar el accionar de las fuerzas de seguridad.

"Él (Pablo Grillo) estaba en ese momento atrás de un lugar con fuego. Lamentamos mucho su estado, pero quién utilizo el arma no letal la utilizó de manera correcta. Rebotó en una barricada que habían hecho los militantes violentos y por eso cambió la dirección y le pegó al fotógrafo militante. Son consecuencias de aquellos que generan violencia, que van a tener como respuesta la represión del estado", recalcó la funcionaria nacional.

En tanto, fue consultada por otro episodio ocurrido durante la protesta, que tuvo como protagonista a una mujer mayor que cayó al piso y resultó herida tras el empujón de un policía.

Bullrich la calificó como "jubilada patotera" y dijo que el efectivo "se defendió del ataque" de la mujer. "La señora golpeó en reiteradas oportunidades al policía, le dio cinco o seis golpes. Se dio vuelta para intentar sacarse de encima a la persona y la mujer cae al piso. La acción y el ataque

lo hace la mujer. El policía se estaba defendiendo", declaró.

