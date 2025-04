La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, recomendó al presidente, Javier Milei, que el Gobierno evite contactos con Tim Ballard, un exagente norteamericano que se presenta como un héroe en la lucha contra la trata de personas, pero enfrenta decenas de denuncias en su contra por abuso sexual.

La conductora televisiva Viviana Canosa comentó que se había reunido con Ballard cuando lanzó acusaciones sobre supuestas redes de trata vinculadas a figuras del espectáculo. Por ese motivo, el nombre del exagente tomó protagonismo en la Argentina.

Ballard ganó fama con la película “Sonidos de Libertad”, en la cual se lo veía en su faceta de presunto luchador contra la trata de niños, pero tiempo después se conocieron las graves denuncias de mujeres en su contra.

Por esto mismo, Bullrich le había transmitido su advertencia a Milei semanas atrás, luego de que trascendiera una imagen del exagente norteamericano con el Presidente. El cruce ocasional tuvo lugar en el marco de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) de Washington, a la que acudió Milei. Luego, Ballard viajó a Argentina con el objetivo de sumarse a los equipos oficiales de lucha contra la trata. Las fuentes gubernamentales aseguraron que no tuvo éxito.

A raíz de la advertencia de la ministra, Milei evitó cualquier tipo de contacto con el norteamericano, según aseguraron en la Casa Rosada.

Ballard, un exagente de la agencia National Security, fundó una ONG que apuntaba contra el tráfico infantil y Donald Trump llegó a designarlo como asesor. Sin embargo, el año pasado comenzaron a caer acusaciones en su contra. De todas formas, Ballard participó en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) de febrero y estuvo en el escenario. Allí fue fotografiado con Milei.

“Lo echaron de la ONG que integraba y vino acá, por eso Patricia le advirtió al presidente que no lo reciba”, detallaron fuentes muy cercanas a la ministra de Seguridad.

El diario The New York Times dio cuenta de las denuncias que enfrenta Ballard en los Estados Unidos. La publicación detalló que en 2020, su ONG recaudaba casi 50 millones de dólares al año, con una lista de donantes que incluía a magnates de medios de comunicación y deportistas. Las mujeres que acusaron a Ballard, según reprodujo The New York Times, contaron que el exagente las reclutaba para mostrarse como turistas sexuales para sus supuestas investigaciones, pero luego aprovechaba la situación para agredirlas.

“El señor Tim Ballard se aprovechó de mujeres, tiene 23 causas por abuso y fue expulsado de todas las organizaciones contra la trata de las que participaba”, aseguró Bullrich en una entrevista concedida en las últimas horas a la señal NGFederal.

“Yo cuido mi Gobierno, él quiso meterse aquí y no lo dejamos", detalló la funcionaria.