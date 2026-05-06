La presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, exigió que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, aporte las pruebas necesarias en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito con celeridad. “Si no hay contundencia y no hay rapidez, el proyecto y el país sufren”, afirmó.

En la misma línea, Bullrich le pidió a Adorni que presente su declaración jurada de bienes actualizada: “No puede quedar la sensación de que somos iguales a los que venimos a correr”.

“La característica que le va a dar este proyecto continuidad popular y capacidad de una argentina moderna: la reelección. Ahí hay que poner el acento”, remarcó Bullrich en diálogo con A24. “Para eso Milei va a la cabeza, pero tienen que haber muchos dirigentes que sean capaces no solo de vivir del voto de Milei sino de aportar y generarle al proyecto más valor agregado”, añadió.

Respecto de su futuro, la senadora indicó: “Quiero representar a los porteños, a cada uno de los ciudadanos de este paìs. Si después soy jefa de gobierno o no, sigo en el senado, o me voy a mi casa, no importa. Encerrarme no va”.

En la misma línea, agregó: “Quiero estar frente a cada uno de los temas que tienen los ciudadanos de Buenos Aires, en el transporte, la basura, la seguridad, todo. Eso no hay que verlo como competencia a nadie, sino como un intento de ejercer mi representación que la ganamos contundentemente con el presidente de la nación”.

“Todo eso que estamos haciendo necesita un liderazgo para poder llevarlo adelante. Yo me juego. Al proyecto le hace bien que además de lo indiscutible que es Milei, veamos cómo logramos que este proyecto perviva en el tiempo: con la reelección del presidente”, expresó Bullrich.

Fuente: TN