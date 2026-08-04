La presidenta del bloque de senadores nacionales de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, ratificó que el dictamen final del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada incluirá un tope del 25% a la extranjerización de tierras a nivel nacional, diez puntos porcentuales más que con la normativa vigente.

Así lo indicó en una conferencia de prensa que tuvo lugar en el Salón de las Provincias de la Cámara alta, donde reconoció que "por pedido de la oposición constructiva se puso un límite razonable" como el que tiene Brasil.

También ratificó que se quitará el tope de 1.000 hectáreas transferibles a manos extranjeras en la zona núcleo que está estipulado en la normativa actual, que la ex ministra de Seguridad denominó "Ley Máximo Kirchner" pese a que el líder de La Cámpora no era ni legislador ni funcionario cuando se sancionó a fines del 2011.

"Sacamos el límite de municipalidad, de departamento y de provincia porque es ridículo", agregó Bullrich.

Al concluir la conferencia, fue abordada por la prensa sobre su pronóstico sobre la votación del capítulo de tierras el próximo jueves y al respecto dejó entrever que las cuentas están muy ajustadas: "Se gana por un voto".

Fuente: Noticias Argentinas