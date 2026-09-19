Hay sueños que no desaparecen con el paso del tiempo. Se transforman, esperan y, a veces, obligan a buscar caminos que nunca estuvieron previstos. Para Abigail Bonato, ese sueño es ser mamá. Tiene 34 años, vive en Pueblo Belgrano y trabaja como dermatocosmiatra, dedicada al cuidado de la piel. Pero desde hace 12 años su historia está atravesada por una imposibilidad que nunca eligió: perdió su útero y, por lo tanto, no puede llevar adelante un embarazo.

En 2014, cuando tenía apenas 21 años, esperaba a su primer hijo. Sin embargo, sufrió un aborto espontáneo y las complicaciones posteriores obligaron a los médicos a practicarle una histerectomía. Desde aquel momento comenzó un largo recorrido para intentar acceder a las alternativas que le permitieran cumplir su deseo de ser madre. Durante más de una década buscó respuestas a través del sistema público y esperaba poder acceder al tratamiento contemplado por la legislación de fertilidad asistida.

“Desde entonces, ya hace doce años, he intentado por todos los medios acceder a la posibilidad de un tratamiento por el sistema público, pero no se dio. Nunca llegó la respuesta ni el subsidio que, según la Ley 26.862, me correspondería”, contó Abigail.

El tiempo, sin embargo, siguió avanzando y la joven decidió que ya no podía continuar esperando: “Ya tengo 34 años, por eso más que nada no puedo seguir esperando y decidimos hacerlo de manera particular”, explicó.

Un tratamiento complejo y costoso

El camino que Abigail acaba de comenzar requiere atravesar diferentes etapas médicas y también representa un enorme desafío económico para la pareja.

Actualmente se encuentra realizando los estudios previos al tratamiento y tiene previsto viajar a Paraná el 23 de septiembre para continuar con el proceso.

El procedimiento, según relató la joven, comenzará con una estimulación ovárica, mediante medicación hormonal e inyecciones destinadas a lograr que sus ovarios desarrollen varios óvulos al mismo tiempo. Durante ese período deberá realizar controles médicos y ecografías para seguir la evolución de los folículos.

Cuando los óvulos alcancen el tamaño adecuado, llegará la punción ovárica, mediante la cual serán extraídos. Luego, en el laboratorio, serán fecundados con espermatozoides mediante una fertilización in vitro, con el objetivo de obtener embriones.

Esos embriones permanecerán en el laboratorio durante los días correspondientes para evaluar su desarrollo y determinar cuáles resultan aptos para una futura transferencia.

Sin embargo, en el caso de Abigail existe una etapa adicional: al no tener útero, no puede llevar adelante la gestación. Por eso, el tratamiento contempla recurrir a una gestante por sustitución.

Uno de los embriones obtenidos mediante la fertilización in vitro será transferido al útero de la gestante, quien llevará adelante el embarazo. Si la transferencia resulta exitosa, comenzará entonces el seguimiento médico habitual hasta el nacimiento. “Es complicado hablar del tema costos porque no todos los casos son iguales y depende también de la cantidad de intentos que requiera lograr el embarazo”, explicó Abigail.

El tratamiento completo parte de una cifra cercana a los 13.000 dólares, aunque el monto final dependerá de cómo evolucione el proceso y de la cantidad de intentos necesarios. La situación económica es uno de los principales obstáculos que enfrenta hoy la pareja. Abigail no cuenta actualmente con cobertura social y, según explicó, la médica que estará a cargo del tratamiento le recomendó comenzar de manera particular con los estudios y la preservación de óvulos. La estrategia planteada es que, posteriormente, pueda afiliarse a una obra social que cubra la etapa de fertilización in vitro.

Mientras tanto, la pareja comenzó a reunir el dinero necesario para afrontar el tratamiento. Una parte ya fue ahorrada, pero todavía necesitan reunir una suma importante para poder avanzar. “Actualmente estoy en pareja, es un proyecto de ambos”, contó Abigail, que destacó el compromiso de su compañero y valoró su esfuerzo para poder ahorrar el dinero para este sueño compartido.

Ahora, para completar los fondos, decidieron recurrir a la solidaridad de la comunidad y organizaron una rifa que venden a través de las redes sociales y también recorriendo viviendas de manera personal.

Son 2.000 números, con un valor de $5.000 cada uno. El objetivo de la familia es recaudar el dinero que les falta para afrontar la primera etapa del tratamiento: “Ya tenemos ahorrada una parte del dinero; necesitamos juntar con la rifa alrededor de 7 millones”, explicó. Quienes quieran colaborar pueden comunicarse con Abigail mediante Instagram o Facebook, donde figura como Abby Bonato, o bien por WhatsApp al (3446) 311061. También reciben donaciones directas a través del alias abbybonato.

El sorteo será transmitido a través de las redes sociales una vez que se hayan vendido todos los números.