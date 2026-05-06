Buscan a dos adolescentes en Gualeguaychú
La Policía Departamental emitió un pedido de colaboración ciudadana para dar con el paradero de dos adolescentes.
“Se solicita a la comunidad cualquier información que permita dar con el paradero de las menores *SILVIA MILAGROS SOLEDAD BURGO* (16 años, DNI 49.295.338) y *NATASHA JACQUELINE LIMA* (17 años, DNI 48.824.784). A solicitud de Residencia León Torres de Gualeguaychu”, expresaron.
Cualquier dato de interés debe ser comunicado de inmediato a la unidad policial más cercan, o llamar al 101, 911, 422222 - 3446645582
“Se agradece la difusión para facilitar su pronta localización y restitución. Desde ya muchas Gracias”, concluyeron.
