De 40 años y oriundo de El Talar de Pacheco, provincia de Buenos Aires, Facundo Javier Barreto desapareció el 29 de enero mientras se dirigía a Gualeguaychú. Desde entonces, su familia no tiene noticias de él. Su celular fue hallado tirado en la banquina de la Ruta Nacional 12, pero aún no hay pistas sobre su paradero.

Barreto salió de su casa durante la noche, mientras todos dormían. Al despertarse, su sobrina notó que no estaba y asumió que había salido a buscar trabajo. Su hermana compartía la suposición, pero la preocupación creció al no recibir respuesta a mensajes ni verlo regresar. Al revisar sus pertenencias, notaron que su mochila de trekking azul no estaba y, al investigar sus redes sociales, encontraron comunicación fluida con una mujer de Gualeguaychú. “Él utilizaba mucho TikTok y tenía contacto con una novia virtual. Le mandamos mensaje y ella nos dijo que Facundo había dicho que venía para Gualeguaychú y que se encontrarían en la plaza San Martín, pero nunca llegó ni respondió sus mensajes”, contó la hermana.

Un turista encontró días atrás su celular en la ruta, pero no lo entregó a la Policía, lo que impide obtener información que podría ayudar en la búsqueda. La denuncia fue radicada en Buenos Aires, aunque la Policía de Gualeguaychú no ha intervenido. Según la familia, un joven de Paraná aseguró haberlo visto el lunes a la mañana en la terminal pidiendo Wi-Fi porque no podía comunicarse.

Se sospecha que pudo haber viajado a dedo hacia Entre Ríos, aunque su familia considera extraño este comportamiento, ya que no solía desplazarse de esa manera.