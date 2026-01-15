Un hombre oriundo de Federal de 41 años cayó al río Gualeguay mientras pescaba junto a tres acompañantes. Por ese motivo, Policía y Bomberos trabajan en el lugar con intervención de la Fiscalía.

Minutos antes de las 10 de la mañana de este jueves, personal de la Comisaría Chañar recibió un aviso urgente, avisando que un hombre de 41 años, domiciliado en la ciudad de Federal, se habría precipitado al río Gualeguay en la zona conocida como Paso Duarte, sobre la Ruta 22.

De acuerdo a los primeros datos recabados, la persona se encontraba pescando junto a otros tres hombres mayores de edad, también oriundos de Federal, cuando ocurrió el hecho.

Según informó Federal al Día, en el lugar se desplegó un operativo encabezado por efectivos policiales y Bomberos Voluntarios de Federal, quienes trabajan intensamente en la búsqueda y asistencia, bajo conocimiento del fiscal de turno, Martín Irurueta.

Desde la Jefatura Departamental de Policía de Federal se informó que las tareas continúan y se aguarda por mayores precisiones sobre las circunstancias que rodearon el episodio.

Con información de Federal al Día y Ahora.