La familia de Lautaro Nahuel Insúa, de 24 años, busca intensamente al joven, quien se encuentra desaparecido desde hace diez días del partido de Tres de Febrero, provincia de Buenos Aires. La denuncia ya fue radicada y, ante la posibilidad de que se haya trasladado hacia Entre Ríos, se activó una alerta en la provincia.

Según informó su familia, durante el sábado, el domingo y el lunes recibieron comunicaciones de personas que aseguraron haberlo visto en dirección a Gualeguaychú, sobre la ruta nacional 14. De acuerdo con esos testimonios, el joven habría avanzado caminando por distintos tramos y haciendo dedo para continuar su recorrido.

Los testigos indicaron que pudieron reconocerlo a partir de las fotografías que sus allegados comparten en redes sociales para dar con su paradero. La búsqueda también tuvo difusión en programas televisivos.

“Sabemos que está vestido así como lo tomó la cámara, lo que puede cambiar es la parte de arriba entre ese buzo a rayas, un buzo negro tipo canguro con capucha, o un sweater marrón. El pantalón y las zapatillas si son esas. Sabemos que está con una mochila chica, como mochila de colegio”, agregó su hermana Macarena a Ahora ElDía.

Uno de los aspectos que más preocupa a sus familiares es que Lautaro toma una medicación que no estaría tomando desde que desapareció. Por ese motivo, pidieron colaboración para ampliar la difusión de su imagen y obtener información que permita encontrarlo.

Cómo aportar información

De acuerdo con el aviso difundido por la familia, Lautaro fue visto por última vez el sábado 17 de octubre de 2026, caminando por la ruta 193, en la localidad de Capilla del Señor, camino a Zárate.

Quienes puedan aportar datos sobre su paradero o crean haberlo visto pueden comunicarse a los teléfonos +54 9 2346 553955 y +54 9 11 3817 4868. También pueden dar aviso a la Policía.

La familia solicita que cualquier información, por mínima que parezca, sea comunicada para contribuir con la búsqueda.