Al momento de ausentarse, la joven vestía remera negra, jean negro y zapatillas blancas. Es de contextura física delgada, de 1,55 mts de altura aproximadamente, tez trigueña, cabello negro largo.

El presente pedido guarda relación con Actuaciones iniciada en Comisaría de San José (Jefatura Departamental Colón), donde su padre denunció su ausencia y desconocimiento de su paradero.

Cualquier información que pueda ayudar a la investigación se podrá aportar en la dependencia policial más cercana y/o a los siguientes teléfonos:

Jefatura Departamental Uruguay: 03442-425508

Cría. De Minoridad y Violencia Familiar: 03442-430895

Comando Radioeléctrico: 03442-422222 o gratuito “101”.