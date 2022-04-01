PEDIDO DE LOCALIZACIÓN
Buscan a una adolescente de 13 años que está desaparecida desde el lunes
Piden colaboración para dar con el paradero de Sofía Bermúdez Ortiz, de 13 años y de nacionalidad colombiana, quien se habría ausentado en Concepción del Uruguay el lunes 28 de marzo en horas de la madrugada, tras asistir a un evento familiar.
Al momento de ausentarse, la joven vestía remera negra, jean negro y zapatillas blancas. Es de contextura física delgada, de 1,55 mts de altura aproximadamente, tez trigueña, cabello negro largo.
El presente pedido guarda relación con Actuaciones iniciada en Comisaría de San José (Jefatura Departamental Colón), donde su padre denunció su ausencia y desconocimiento de su paradero.
Cualquier información que pueda ayudar a la investigación se podrá aportar en la dependencia policial más cercana y/o a los siguientes teléfonos:
Jefatura Departamental Uruguay: 03442-425508
Cría. De Minoridad y Violencia Familiar: 03442-430895
Comando Radioeléctrico: 03442-422222 o gratuito “101”.