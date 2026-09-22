Buscan desesperadamente a Solange Anahí Bustamante, una joven paranaense de 36 años, de quien no se tienen noticias desde el 11 de septiembre. Ese día se comunicó con su mamá desde la terminal de Rosario para pedirle dinero y poder regresar a la capital entrerriana. Desde entonces, no volvieron a saber nada de ella.

Solange mide aproximadamente 1,65 metros de altura y, según contó su hermana en diálogo con AHORA, actualmente se encuentra sin celular. La mujer había viajado a Rosario para visitar a unas amigas y llegó a encontrarse con una de ellas, aunque por poco tiempo.

¿Cómo fue la última comunicación?

Solange se comunicó desde la terminal de Rosario utilizando el teléfono de un hombre que trabajaba en la boletería. Le pidió dinero a su familia para poder comprar el pasaje de regreso a Paraná. “La plata llegó, pero no se sabe si tomó el cole para volver, si retiró la plata, si se fue para otro lado“, indicó su hermana.

La Policía ya se comunicó con la amiga a la que había ido a visitar. Además, una mujer se presentó con información que podría ser relevante para la investigación. “Ayer me llamaron, una chica dice que la vio ese día en la terminal. Sol le dijo que se volvía para Paraná y después nada más”, agregó.

También surgieron versiones sobre una posible presencia de Solange en Paraná, aunque hasta el momento no pudieron ser confirmadas. La familia indicó que recibió información y que algunas imágenes de cámaras de seguridad fueron corroboradas.

“Nunca pasó tanto tiempo sin comunicarse”

La familia realizó la denuncia formal y se dio intervención a las autoridades. Mientras continúa la búsqueda, sus allegados solicitan que cualquier persona que tenga información sobre su paradero se comunique con el 343-5433743 o dé aviso al 911.

Su hermana explicó que Solange suele viajar como mochilera y que no siempre lleva teléfono celular, pero remarcó que existe una diferencia importante en esta oportunidad. “Ella suele andar de mochilera, sin celular pero siempre se comunicaba con la mamá, nunca pasó tanto tiempo sin comunicarse”, señaló.