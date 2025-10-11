Iara Bolig Calveyra es una joven gualeguaychuense que fue vista por última vez en la terminal de nuestra ciudad. Fuentes indican que alrededor de las 19:45 horas partió en un colectivo hacia Retiro.

Los familiares apelan a contactar a un chico con el que Iara dialogaba continuamente, llamado Elías Hernández. Es oriundo de la ciudad de San Martín, en la provincia de Buenos Aires, por lo que se piensa que ella pudo haber ido a su encuentro. “Por favor si alguien sabe algo de este chico, dirección, número de teléfono… Se llama Elías Hernández”, recita el comunicado compartido por la hermana de Iara en redes sociales.

“Hace días venía haciendo videollamadas con mi hermana más chica (…). Ella tenía que ir a Zárate pero nunca llegó”, continúa. Se brindan datos de ella: tiene el pelo castaño oscuro hasta los hombros, con flequillo. Mide 1.70, “flaquita”, estaba vestida con pantalón y campera de jeans.

Además, se destacó que la joven es hipoacúsica con trastorno de bipolridad

“Si alguien tiene una información es de gran ayuda”, cierra el posteo de la cuenta de Rocio Calveyra. Ante cualquier dato de su paradero, comunicarse al 3446 635283