Desapareció Daiana Magalí Mendieta, una joven de 22 años, que se ausentó de su domicilio en la localidad de Gobernador Mansilla, en el Departamento Tala. Fue vista por última vez el viernes 3 de octubre alrededor de las 20 y las últimas horas hubo allanamientos vinculados a la causa.

Según se informó, además de los rastrillajes en zonas rurales y urbanas, se realizaron allanamientos y se secuestró una camioneta, tres teléfonos celulares, vestimentas y dos carabinas. Además, se demoró a un hombre por resistirse al procedimiento policial y amenazar con un arma de fuego a los uniformados.

Datos útiles

La joven mide alrededor de 1,72 mts., con un peso de unos 64 kilos, cabello a la altura de los hombros, color oscuro, ojos marrones oscuros y al momento de retirarse vestía una calza gris, una remera color blanca, zapatillas Vans tipo botitas, de color negro.