Un niño de 2 años es intensamente buscado en la ciudad de Santa Fe, luego de ser visto por última vez el sábado 29 de octubre junto a su padre, por lo que las autoridades requirieron la colaboración de la población para aportar datos que ayuden a su localización.



Según informó la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, se trata de Noah Santiago Beltrán Sesma, y según detallaron los familiares es un niño de tez blanca, ojos marrones, cabellos castaño claro, largo hasta los hombros.



Cuando fue visto por última vez llevaba puesta una remera de color verde y un short azul, y como rasgo distintivo, las autoridades indicaron que posee un arito en la oreja izquierda.



Además, las fuentes explicaron que las últimas informaciones establecen que el padre se llevó al menor con toda su documentación.

"El papá lo quitó de la custodia de su mamá, es un nene que todavía estaba siendo amamantado. La mamá está desesperada y, seguramente, el niño esperando", sostuvo la secretaria de Derechos Humanos, Lucila Puyol. "Hay una situación de riesgo", dijo.