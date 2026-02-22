Este domingo por la mañana se produjo el hallazgo del cuerpo de la joven mujer que fue arrastrada por la corriente de un arroyo en cercanías de Concordia, este sábado por la tarde. Según se precisó, el hecho ocurrió en el Arroyo Ayuí Grande, en zona conocida como “El Retobado”, el cual se encontraba muy desbordado de su cauce original.

Se trata de Carolina Belén Arredondo, de 30 años, quien al momento del accidente se encontraba acompañada por su pareja, quien junto a otro hombre intentó rescatarla sin éxito.

“Ayer en horas de la tarde noche tomamos conocimiento de una mujer, que perdió el equilibrio en una alcantarilla, y cayó en el arroyo. Inmediatamente comenzamos una búsqueda, y a la noche no pudimos seguir. Temprano, con personal de Bomberos Voluntarios, buzos tácticos, el COE y drones hemos comenzado la labor. Cerca de las 10 fue localizado el cuerpo sin vida de la mujer“, confirmó a Canal 9 Litoral el Jefe Departamental de Concordia José María Rosatelli.

El policía precisó que el cuerpo fue trasladado a la morgue, para la realización de la autopsia.