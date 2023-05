Lucía Jazmín Mendoza, tiene 11 años y se ausentó este domingo de su domicilio habitual en la zona rural de la localidad de Hasenkamp.



La Unidad Fiscal de Niñas, Niños y Adolescentes de Paraná solicitó la colaboración de la población con el fin de dar con su paradero y la policía comenzará los rastrillajes para localizarla.



Elonce habló con Lautaro Mendoza, hermano de la niña, quien confirmó que la menor estaba atravesando un problema por una situación de abuso cuando era más chica y que dejó una carta pidiendo que no se preocuparan por ella, que necesitaba tiempo para pensar lo que le estaba pasando.



“No hemos tenido ninguna novedad hasta el momento, el único dato que tenemos es que la vieron caminando sola por la ruta hacia La Paz”, dijo. Este dato fue aportado “por una persona del pueblo que viajaba para este lado y cuando la vio llamó a la Comisaría”.



“Ella es una gurisa tranquila, no es rebelde ni mañosa”, acotó y agregó que el día de la desaparición “estuvo todo el día en casa, y cuando mi mamá salió para hacer unos mandados, quedó sola en la pieza y se escapó por la ventana. Dejó una carta avisando que se iba”.



En el escrito, Lucía le pidió a su familia que no se preocuparan, que iba a estar bien y que “necesitaba un tiempo para pensar lo que le estaba pasando y que nos amaba mucho”. En este sentido, su hermano confirmó que “hubo muchos problemas en casa, hubo una situación cuando era más chiquita de abuso y había ese problema entremedio ahora”.



El hombre indicó que su hermana “no tiene teléfono celular” y tampoco tiene conocidos en otros lugares, “es inexplicable que haya agarrado para la zona de La Paz”.



En relación a la denuncia policial y su búsqueda, mencionó que “están esperando el momento para empezar los rastrillajes con los perros”.



La familia Mendoza vive en la zona rural de Hasenkamp, no muy lejos del pueblo. “Nadie sabe nada, ni dónde pudo haber ido”. Lucía “es la que le sigue a la más chica, de un total de 7 hermanos”.



Al momento de su desaparición vestía un pantalón a cuadrille rosado, campera negra y una mochila azul con corazones. Tiene pelo lacio, ojos marrones, mide 1.50 metros y es flaca.



Mendoza mencionó que fueron a buscarla “hasta La Paz, Hernandarias, Brugo y Santa Elena, recorrimos todas las garitas donde pudo haber estado y no la podemos encontrar. No sabemos si está sola o con alguien. Con la policía estamos viendo que alguien pudo levantarla en la ruta porque fue muy rápido que nos movimos para buscarla y no la pudimos ubicar en la ruta; alguien tuvo que haberla levantado y llevarla”. Ni bien se percataron que la nena no estaba “la empezamos a buscar y nos dieron el dato que iba caminando por la ruta”.



Este lunes la policía la buscará por la zona de La Paz.



Finalmente, Lautaro le envió un mensaje a su pequeña hermana: “Que vuelva a casa, la estamos esperando”, dijo entre lágrimas.