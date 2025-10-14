Fernando Sebastián Vázquez, uno de los prófugos en la investigación por los homicidios de los barras de Rosario Central Andrés “Pillín” Bracamonte y Daniel Attardo, está siendo intensamente buscado por la policía de Entre Ríos en la ciudad de Victoria donde se presume estaba viviendo desde hace cuatro meses.

Los operativos comenzaron el lunes y continúan este martes por la zona de termas donde se utilizarán drones, perros y participarán cerca de 60 policías. “Anoche se realizaron cinco allamientos en distintos domicilios de la ciudad donde estuvo y se secuestraron celulares”, indicó el jefe de la Departamental Victoria a AHORA, Martín Tello.

Vázquez fue visto en la zona donde se encuentra el Parque termal, a pocos metros de la Ruta 11, y se habría escapado al monte al advertir la presencia policial.

El funcionario indicó que este martes continuarán los operativos en la zona con una presencia muy importante de efectivos. “Ahora van a participar cerca de 60 policías, con drones y se van a sumar perros”, señaló Tello.

Vázquez fue divisado por efectivos de la TOE en inmediaciones del complejo termal de Victoria, pero al notar la presencia de los investigadores logró escabullirse entre la vegetación, abandonando su vehículo y un teléfono celular.

Sobre Vázquez pesa una recompensa de 30 millones de pesos, ya que la provincia de Santa Fe lo incluyó en la lista de los “más buscados”.

Vázquez, de notorio perfil bajo y vinculado al tráfico de drogas, es buscado desde hace meses. Su hermano, Alejandro Vázquez, ya fue acusado en marzo pasado junto con Alejandro “Cani” Zamudio –a quien vinculan con el capo de la banda Los Menores, Matías Gazzani, actualmente prófugo– por haber participado en la parte logística del doble homicidio de Bracamonte y Attardo, cometido el 9 de noviembre en inmediaciones del Gigante de Arroyito indicó Rosario3.