El Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Entre Ríos (RUAER) ha lanzado dos convocatorias públicas con el objetivo de encontrar familias residentes en la provincia que estén dispuestas a brindar un hogar a una niña de 6 años y un adolescente de 13.

Ambos llamados se encuentran abiertos hasta el próximo viernes 26 de diciembre, buscando adultos que puedan asumir y acompañar las necesidades y singularidades de cada menor.

La niña de 6 años

La primera convocatoria está orientada a encontrar una familia para A., de 6 años, quien se encuentra institucionalizada desde hace tres. La niña atraviesa diversas situaciones de salud desde su nacimiento, pero ha logrado mejoras significativas a través de tratamientos y cuidados específicos, y cuenta con Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Se busca una familia que tenga la disponibilidad para dedicarle el tiempo y los cuidados que ella requiere. A. es descrita como una niña alegre, que asiste a una escuela de educación integral, disfruta de la música infantil y se divierte con juguetes que tengan luces y sonidos. Su momento preferido del día es el baño, al igual que los paseos en su cochecito.

El deseo de un adolescente

Por otro lado, el RUAER busca adultos que se sientan en condiciones de acompañar la crianza de un adolescente de 13 años que ha manifestado su deseo de vivir en un contexto familiar.

Según expresó el propio joven, desea una familia que lo cuide, que sea amable, cariñosa, afectuosa en sus demostraciones y respetuosa con él. Busca adultos que puedan dedicarle tiempo de calidad y estar presentes en su crecimiento, garantizando además que se sostengan los vínculos con sus hermanos.

Actualmente, el adolescente cursa segundo año en una Escuela de Educación Técnica, asiste a clases de básquet y participa en un taller de panadería. Le gusta cocinar (su plato favorito son las milanesas con papas fritas), y disfruta de salir a pasear, ir a la plaza y pescar con su hermano.

Cómo inscribirse

Las personas interesadas que residan en Entre Ríos y cumplan con los requisitos para una o ambas convocatorias deben completar el siguiente formulario en línea: https://forms.gle/zRNDaGXSHxDPtSff7.

Para cualquier duda o consulta, pueden comunicarse por WhatsApp al +54 9 343 5 329475 o enviar un correo electrónico a [email protected].