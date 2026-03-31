La investigación por la violenta agresión a dos adolescentes ocurrida el domingo por la mañana en la esquina de 25 de Mayo y Mitre avanza con el análisis de cámaras de seguridad de la zona. El caso quedó en manos del fiscal Facundo Álvarez, quien ya tomó contacto con una de las víctimas, un joven de 16 años que sufrió las lesiones más graves.

Tras la denuncia formal, realizada el lunes al mediodía por el padre del menor, la Fiscalía inició actuaciones para esclarecer lo sucedido. En ese marco, se secuestraron registros fílmicos de la Alianza Francesa, ubicada en la misma intersección, y de la Caja Municipal de Jubilaciones, sobre calle Mitre a pocos metros. Hasta el momento no se logró identificar a los agresores, aunque no descartan avances en las próximas horas.

De acuerdo al testimonio del adolescente, no existía un vínculo previo con quienes protagonizaron el ataque, lo que debilita la hipótesis inicial de un conflicto anterior. Según relató, el episodio comenzó con agresiones verbales y derivó en una golpiza cuando ambos jóvenes respondieron a los insultos.