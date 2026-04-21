La joven de 19 años que estaba siendo buscada desde anoche y su familia había perdido contacto con ella, se presentó espontáneamente en la Comisaría de Larroque al viralizarse su búsqueda por diferentes medios de comunicación.

Según informaron sus familiares, la joven había partido el lunes alrededor de las 18 desde su domicilio, ubicado en la intersección de Alfredo Palacios y Belgrano, con la intención de asistir a clases en el establecimiento educativo situado frente a la plaza San Martín. Sin embargo, con el correr de las horas se confirmó que no ingresó a la institución.

Ante la falta de noticias y la imposibilidad de comunicarse con ella —ya que su teléfono celular se encuentra apagado—, la familia radicó la denuncia ese mismo lunes por la noche en la Comisaría Tercera.

En la mañana de este martes se conoció su solicitud de paradero y la búsqueda de la Policía. La noticia rápidamente tomo notoriedad en los diferentes medios de la ciudad y la joven tomó conocimiento de la búsqueda, por lo cual decidió presentarse en la Comisaría de Larroque para llevar tranquilidad.