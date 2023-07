Las provincias de Santa Fe y La Pampa presentaron, en el seno del Consejo Federal de Seguridad Vial, una iniciativa para limitar la velocidad máxima de los vehículos desde fábrica, con la que no puedan superar los 150 km/h.



En Argentina la velocidad máxima en rutas y autopistas ronda de 100 a 130 km/h y con esta propuesta lo que se busca es que los automóviles no puedan superar los 150km/h.



La propuesta, según contó el titular del Agencia de Seguridad Vial de Santa Fe Osvaldo Aymo, fue planteada en la última reunión del organismo nacional que se realizó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.



Aymo explicó que la idea de la iniciativa “es ir más allá de la buena voluntad de la gente” para que se cumplan las normativas que establecen los límites de velocidad de los vehículos. Se tomó la idea de “los países desarrollados que lograron bajar los números de muertos y heridos graves por siniestros viales”.



Dio un ejemplo concreto. “Es el caso de Suecia y la marca Volvo, que a partir del 1º de enero de 2024 sus autos en Europa del norte no podrán desarrollar más de 180 km/h como velocidad máxima, ya de fábrica. Esto lo planteamos la semana pasada, en la última en la asamblea del Consejo Federal de Seguridad Vial”, remarcó Aymo.



El funcionario provincial señaló que de ese organismo “salió un pronunciamiento de las 24 provincias para buscar los consensos necesarios como para exponer a las automotrices esta iniciativa. Nuestra idea es que los autos salgan de fábrica con una velocidad máxima de 150 km/h. Estamos convocando a los ingenieros de las automotrices para que puedan desarrollar esta idea”.



Acerca de cómo encarar un paradigna de la seguridad vial, cuando hay vehículos que puede desarrollar altísima velocidad, Aymo sostuvo: “Yo puedo capacitar, concientizar, sensibilizar a la gente de los riesgos que representa los riesgos que representan los excesos de velocidad, pero siempre quedamos apelando a la buena voluntad de la gente. En este caso, no lo vamos a dejar a la buena voluntad de la gente. Ese es el mensaje”.



Aymo contó que “Volvo antes tenía coches con máxima de 250 km/h y ahora bajará las máximas a 180 km/h. La realidad indica que uno de los factores de riesgo más importantes a la hora de siniestros viales son los excesos de velocidad. Nuestros cuerpos no fueron desarrollados por la naturaleza para soportar impactos a esa velocidad. No digo de ir a 10 ó 12 km por hora, pero en cuanto mayor sea el exceso de velocidad mayor es la energía cinética y más graves serán las consecuencias”.