Buscan otras alternativas al IFE: ¿Hay cuarto pago de los $10.000?

Los tres desembolsos anteriores se iniciaron cada dos meses y de la mano del pago de la Asignación Universal por Hijo (AUH) durante el semestre que pasó, desde el inicio de las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio dispuestas a multas de marzo, pero la definición de si habrá o no IFE 4, no llegó a tiempo para el inicio del cronograma de la AUH de octubre.

Definiciones

Todavía no hay definiciones, pese a que el titular del organismo Fernanda Raverta había dicho que habría un anuncio antes del cierre del mes de septiembre.

"Que no se pague ahora con la AUH que empieza el 8 de octubre por calendario de pagos de Anses, no quiere decir que no se pague a esos beneficiarios cuando se defina si sigue la prestación", concluyeron las fuentes del organismo que conduce Fernanda Raverta a Infobae.

Las características del programa, sin embargo, no implican periodicidad alguna para los pagos. A diferencia de otros beneficios de Anses, el IFE nunca fue diseñado como un pago mensual ni, tampoco, como un pago bimensual.

Pero si, como en versiones anteriores, el IFE 4 se inicia a la par de alguno de los pagos mensuales de la AUH, en esta ocasión la Anses se habrá tomado más tiempo entre bono y bono.AclaraciónEl fin de semana había circulado que la convocatoria al Pacto Social definiría los detalles de la cuarta ronda de acreditación del IFE. Sin embargo, la propia ANSeS debió aclarar que no era así. De hecho, el organismo que encabeza Fernanda Raverta dejó entrever días atrás, que el "IFE 4" se diluiría al comunicar el cronograma de pagos de este mes, que empieza este jueves 8 de octubre, sin un calendario con pagos para los monotributistas categoría A y B, empleadas domésticas, trabajadores informales o desocupados, y beneficiarias de la AUH que forman el universo de beneficiarios, publicó ElCronista.