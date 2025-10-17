Sigue la búsqueda de la cabeza y brazos de Martín Palacio, el chofer privado involucrado en el caso de los femicidios cometidos por Pablo Laurta. Durante la jornada de este jueves se llevó a cabo un amplio operativo de rastrillaje, con la participación de diversas fuerzas y unidades especializadas.

El procedimiento contó con la colaboración de 50 aspirantes a Agentes de Policía, quienes trabajaron de forma coordinada con la División Canes de la Policía Concordia, personal de la Jefatura Departamental Concordia y la Departamental San Salvador y unidades caninas especializadas pertenecientes a cuerpos de bomberos voluntarios de Crespo y Personal de Bomberos Voluntarios de Concordia.

Participaron activamente el Bombero Maximiliano Farias con Can RH Zeuz. (Aldea Brasilera; el Bombero Matías Albornoz con Can RH Airon (Gral. Ramírez); y el Bombero Pablo Giménez con Can Roma. (Crespo).

Ayudantes de guía y navegantes: López Lautaro (Gral. Ramírez), Sabrina Huber (Gral. Ramírez); Maricel Reh (Gral. Ramírez) y Fernando Márquez (Crespo).

Los móviles involucrados fueron el N° 7 Federación Entrerriana de Bomberos Voluntarios y N° 13 General Ramírez.

El operativo se desarrolló sin inconvenientes y con un alto grado de coordinación entre las distintas fuerzas intervinientes, en un esfuerzo conjunto por avanzar en la causa y contribuir al esclarecimiento del hecho investigado.