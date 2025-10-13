La Policía de Entre Ríos desplegó un amplio operativo este lunes por la mañana en la zona de la ruta 22, entre San Salvador y Federal, en el marco de la búsqueda de Martín Palacios. Se trata del chofer de UBER que habría trasladado a Pablo Laurta, el principal acusado del doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio ocurrido en Córdoba.

El personal especializado realiza la búsqueda por tierra y aire. El procedimiento se lleva a cabo con apoyo de drones para tomas de fotografías y videos aéreas en arroyos y montes, canes rastreadores en puntos estratégicos.

Palacios había sido contratado para realizar un viaje entre Concordia y Córdoba, por el cual le pagarían $1.500.000. En tanto, el auto, un Tuyota Corolla apareció totalmente quemado en el Camino al Gateado, en la zona de Villa Retiro, provincia de Córdoba.