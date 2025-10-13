LO ÚLTIMO
Buscan por tierra y aire en Entre Ríos al chofer que trasladó a Pablo Laurta
Un drone recorre la zona y transmite en vivo para facilitar el camino de los agentes policiales.
La Policía de Entre Ríos desplegó un amplio operativo este lunes por la mañana en la zona de la ruta 22, entre San Salvador y Federal, en el marco de la búsqueda de Martín Palacios. Se trata del chofer de UBER que habría trasladado a Pablo Laurta, el principal acusado del doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio ocurrido en Córdoba.
El personal especializado realiza la búsqueda por tierra y aire. El procedimiento se lleva a cabo con apoyo de drones para tomas de fotografías y videos aéreas en arroyos y montes, canes rastreadores en puntos estratégicos.
Palacios había sido contratado para realizar un viaje entre Concordia y Córdoba, por el cual le pagarían $1.500.000. En tanto, el auto, un Tuyota Corolla apareció totalmente quemado en el Camino al Gateado, en la zona de Villa Retiro, provincia de Córdoba.