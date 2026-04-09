El próximo 10 de abril a las 8 h se realizará una jornada de prevención de enfermedades crónicas en el Centro Integrador Comunitario (CIC) Néstor Kirchner, ubicado en Perigan 2300. La propuesta apunta a brindar información y herramientas prácticas para el cuidado de la salud, con foco en las patologías más frecuentes y prevenibles en la comunidad.

En esta primera instancia, la actividad estará centrada en la diabetes tipo 2, una de las enfermedades crónicas de mayor prevalencia, estrechamente vinculada a los hábitos de vida. En este marco, se buscará promover la detección temprana y la adopción de conductas saludables.

Durante la jornada se abordarán dos ejes clave para la prevención: la alimentación saludable y la actividad física. Profesionales de la salud compartirán recomendaciones accesibles y aplicables en la vida cotidiana, con el objetivo de impulsar cambios sostenibles.

La propuesta está dirigida a personas de todas las edades interesadas en mejorar su calidad de vida y prevenir enfermedades a través de hábitos saludables.

La actividad será libre y gratuita.