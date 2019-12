Buscan un zorro que fue visto esta madrugada en pleno centro de Paraná

Embed

"A las 3 de este viernes, lo vimos en la zona de calle Urquiza y Pascual Palma. Lo empezamos a buscar para ver si lo podíamos atrapar para que lo lleven al campo", contó Lucas a Elonce y agregó "intentamos agarrarlo hasta las 5.30, pero lo perdimos de vista", contó a este medio.

El joven pidió que autoridades se ocupen del animal para devolverlo a su hábitat. "Anda por la zona de calles Urquiza, San Luis, Andrés Pazos, y 25 de mayo", remarcó el joven.

zorro.jpg

El Director General de Fiscalización, Félix Esquivel, confirmó a Elonce que zorro visto en el centro de la ciudad, es buscado por personal de la dependencia a su cargo y por la Brigada de Abigeato de la Policía. "Hasta el momento, no sabemos si es un zorro gris o un zorro colorado, porque en el video no se alcanza a ver", afirmó y agregó que "lo estamos buscando. Es importante que las personas que lo vean, que avisen rápidamente para que no le pase nada", señaló.

Esquivel pidió comunicarse al número 343 4380717.