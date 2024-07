La desaparición de Enrique Fabiani –el hombre de 74 años oriundo de la localidad de Santa Clara de Buena Vista (Santa Fe), que salió a cazar y nunca volvió– sigue generando conmoción y sus familiares exigen avances en la investigación, el apartamiento de la policía y este jueves serán recibidos por el gobernador, Rogelio Frigerio, y el ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia.

Fabiani fue visto por última vez el 4 de junio de 2024, hace exactamente 36 días, en la localidad de Alcaraz, del departamento La Paz, adonde había salido de caza con un grupo de amigos.

Ante las contradicciones que surgen de las declaraciones del propietario del campo donde estuvo el hombre y los dichos de efectivos de la división de abigeato, surgen contradicciones respecto de quién o quiénes fueron los últimos en verlo y, ante la lentitud en la investigación y la posibilidad de un entorpecimiento por la participación policial en la misma, los familiares piden el apartamiento de la policía.

En declaraciones a Radio Plaza, uno de sus hijos, Germán Fabiani, anticipó que este jueves, cuando se cumplan 37 días de la desaparición, se reunirá, junto con su madre y sus hermanos, con Frigerio y Roncaglia, para analizar la situación y plantear una serie de demandas en torno a la búsqueda y la investigación.

Fabiani comparó el caso de su padre con el de Loan Peña, en relación con la desaparición, el hecho de que hay personas -en este caso tres- que lo vieron poco antes de su desaparición.

Según la reconstrucción que se ha ido haciendo de los últimos pasos y los momentos posteriores, “la patrulla de abigeato acude a un llamado de una de las personas que lo vio por última vez y hay contradicciones en las declaraciones”.

“Los primeros días sí lo buscamos como si hubiera estado perdido, pero ya cuando no hubo ninguna pista, yo vi que se habían perdido cadetes de la policía y se encontraban en el momento, se perdieron objetos de personas y se han encontrado, pensé ‘no está perdido’. Y entonces ahí en frío empecé a pensar un poco, y si mi papá cuando cruza a la gente que estaba haciendo la trilla y, como ellos describen, que estaba volviendo bien para el lado de donde él había salido, con la complicación de que era de noche, no tenía linterna, no se iba a meter de nuevo al monte. ¿Entonces qué hizo? Si ellos salieron para un camino, él debe haber ido por atrás y se encontró con la casa de esta persona”, dijo en referencia a Julio Lodi, el dueño del campo donde fue visto su padre por última vez.

Entre las medidas requeridas, Germán Fabiani pidió el apartamiento de la policía de la investigación, ya que cinco efectivos de la brigada de abigeato están bajo sospecha.

“En la brigada Abigeato hubo mentiras desde el primer día. Yo el miércoles estuve con una persona de los que había acudido al llamado y en cinco minutos mintió dos veces a un jefe de la policía”, dijo Fabiani.

“No podemos culpar a nadie hasta que no tengamos las pruebas suficientes, pero por lógica, tenemos que desconfiar de la última persona que lo vio: el dueño del campo y la Brigada, porque él dice que fue hasta la calle, no sabemos si fue o no hasta la calle, y si fue hasta la calle desconfiamos de Abigeato”, manifestó.

Por otro lado, consideró que el fiscal Mauro Quirolo “está trabajando muy bien, un equipo de investigaciones perteneciente a la policía también está trabajando bien, pero algunas personas pertenecientes a la policía tenían un accionar raro”.

Según les reconocieron desde la fiscalía, “información hay mucha (pero) están trabajando y hay cosas que no nos pueden informar para que no les arruinemos el trabajo que están haciendo, porque por ahí necesitan que tener cosas en secreto para poder hacerlo bien”.

Fabiani recordó el pedido de que se investigue la desaparición de su padre como un caso de desaparición forzosa de persona: “Ojalá aparezca mi papá con vida, que sea un milagro, pero a 36 días las posibilidades son muy bajas”.

A 37 días de la desaparición, familiares de Fabiani se reunirá con Frigerio y Roncaglia

El familiar del hombre desaparecido adelantó que este jueves al mediodía tendrán una reunión él, su madre y sus hermanos con el gobernador Rogelio Frigerio y el ministro de Seguridad, Néstor Roncaglia, con quien ya tuvieron una reunión previa y destacó que “enseguida puso a disposición la división de Investigaciones y la verdad que ahí es donde se empezó a ver el cambio”.

Más allá de esto, señaló que si no hay “en forma inmediata” avances de parte de la policía apuntarán a que la investigación quede en manos de Gendarmería, con lo cual, en ese caso, tomaría intervención la justicia Federal.

“La justicia es lerda, pero ya hubo muchas cosas que fueron por demás de lerdas, que se hagan los pedidos un poco más rápido, como la investigación de celulares”, sostuvo en declaraciones que consignó Plaza Web.