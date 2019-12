Busti: "De Angeli se calló la boca cuando Macri impuso las retenciones"

"No podemos ser tan frágiles de memoria, estamos frente a un Gobierno que está dando sus primeros pasos para paliar la terrible situación social y económica que dejó Macri”, agregó Busti en declaraciones periodísticas. “Lo que ahora se hizo sólo es una actualización de un decreto de Macri, dado que, producto de la devaluación del peso, los derechos de exportación estaban desactualizados”, precisó el ex mandatario. “Además hablar de ‘el campo’ como una homogeneidad es absolutamente impreciso, porque no es lo mismo el pequeño productor, la agricultura familiar, que el agroexportador o los pooles de siembra”. También agregó: “El gobierno de Alberto Fernández no lleva ni siquiera una semana, y veo a algunos dirigentes de entidades rurales hablando de salir a cortar rutas. Es extraño, no los vi decir nada en cuatro años mientras el gobierno anterior destruía el aparato productivo del país”. (APFDigital)