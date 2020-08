Sobre la situación actual en el Delta del Paraná, Cabandié sostuvo que “es un tema que nos preocupa y nos ocupa, que tiene muchos componentes para analizar. La soja está relacionada con esta situación por la expulsión que hay hecho del ganado a las islas, un lugar que no es apto para el desarrollo del ganado”,

Agregó que “también existen muchas zonas de las islas donde hay cañaverales, que no son aptos para el ganado, por eso la quema intencional del terreno se corresponde para ganar tierras y mejorar la pastura para el ganado, por lo que estamos ante un problema que produce dos daños: a las personas y al ambiente. Toda la costa del Paraná respira humos hace 3 meses y hay una degradación ambiental mayúscula, preocupante e irracional”.

“El problema principal no es apagar el incendio porque hay grupos de brigadistas muy preparados y con un gran compromiso dejando el cuerpo en ese lugar para hacerlo, en zonas en las que es muy difícil sin aviones, sin logística y sin esos hombres y mujeres con una gran valentía” dijo Cabandié.

Además, aseguró que “lo principal es solucionar el problema de fondo, que tiene muchas aristas, ya que desde la reforma del 94 corresponde a las provincias la protección de los recursos naturales pero el poder de policía corresponde a la Nación. Pudimos juntar las partes interesadas, lograr una propuesta superadora, lograr la intervención de la justicia, pero también hay que tener voluntad, realmente la justicia actuó muy lentamente, y esto no puede pasar, por eso hice un pedido público a la justicia”.

Posteriormente, Piaggio indagó sobre los desafíos en materia ambiental que se presentan al ministro, que dijo que “la visita que hicimos a Gualeguaychú no fue al azar, sino que se corresponde con marcar una línea y un camino a seguir. Gualeguaychú para nosotros es un ícono y es una agenda ambiental que debe tener visibilidad”

Piaggio, por su parte, sostuvo que “nosotros creemos que el camino es el cambio del modelo productivo con el ambiente como foco, y se ve hoy con más claridad que por acá es el camino” y aseveró que “este proceso se debe discutir ahora que es cuando se ponen en discusión las bases, y creemos que se están dando las situaciones para que esto se consolide, es un buen momento en el que estamos entrando y los próximos años sean los que consoliden un nuevo sistema productivo entendiendo el ambiente como parte integrante, sino algo de lo que nos servimos y nada más”.

Ante esto, Cabandié destacó que “el siglo 21 nos pone en un desafío importante, porque tuvimos 200 años de degradación ambiental sin pensar en lo integral, en lo profundo, simplemente con una actitud dominante de la humanidad y no como un sistema de integración y armonía, y el planeta de alguna manera se expresa, por eso es el mejor momento para reflexionar, que sabemos que lleva a incomodar a muchos. Tenemos que pensar en expandir nuestra economía para generar empleo de forma sostenible”.

“Hemos transitado 2 o 3 años en nuestra ciudad con la certeza de que un modelo productivo relacionado a la agroecología es posible, como también tener un robusto sistema comercial prescindiendo de los intermediarios cuando la discusión es el precio de los bienes esenciales para los ciudadanos” repasó el presidente municipal, al tiempo que dijo: “Cuando logramos entender que podíamos vincular la defensa de nuestro monte nativo, y recuperando una reserva pudimos comenzar a producir de manera segura, sana y soberana. Para nosotros es una consigna en la que nos sentimos muy acompañados por tu equipo Juan”.

Para finalizar, Piaggio destacó: “Como entrerrianos reconocemos la participación que has tenido, las proposiciones y la decisión, y tomamos ese ejemplo que nos hace comprometernos más, y es un desafío como entrerrianos, nos toca compartirlo con otras provincias como Santa Fe, y será un gran desafío porque es un tema central en la agenda, y mostraste una faceta colaborativa muy importante que nos abre el camino para trabajar y resolver, para entre todos crear una salida superadora, por lo que significa el delta para nosotros, no en detrimento de la cultura del lugar, sino que cada vez más debemos cuidar nuestros recursos naturales, como nos pasa con el agua, con la producción forestal” y subrayó: “Queremos reconocer tu compromiso que nos hace tomar más herramientas para asumirlo de la misma manera, porque has marcado un horizonte que nos motiva para llegar a la tarea de fondo”.

“Ratificamos nuestro compromiso con tu equipo y nuestro posicionamiento ambiental, son las convicciones y el prisma por el que entendemos la realidad, no hay otra forma de actuar que si no lo hacemos a través del prisma del ambiente, porque es el legado que queremos dejarle a nuestros hijos” dijo el intendente antes de despedir a Cabandié.