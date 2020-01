Cabandié: "Vamos a controlar el impacto ambiental de las papeleras"

“Le comenté al Intendente que desde el Ministerio habíamos establecido un trabajo en conjunto con el Ministerio de Ciencia y Tecnología para tener una coordinación de las redes de monitorio a nivel nacional. E este marco es que hemos hablado con Piaggio para tener los instrumentos necesarios monitorear el aire y los gases que produce UMP (Ex Botnia, ubicada en Fray Bentos, Uruguay), y de esta manera tener la información científica adecuada y establecer los puntos a la hora de la conversación binacional y demostrar la real contaminación que produce la pastera”, afirmó Cabandié y enseguida prometió: “Esto quiere decir que vamos a trabajar en el control binacional sobre los impactos ambientales”.

Según explicó muchas de las medidas que tiene decidido tomar, como es el caso del monitoreo a las papeleras, se torna dificultoso debido a que la cartera de Ambiente y Desarrollo Sustentable “estuvo bastante oxidada”.

“Este es un Ministerio que estuvo bastante oxidado y ahora estamos poniéndolo a punto. Integran la planta personas con mucho conocimiento, pero que hace rato que no tienen funciones designadas. Entonces, reactivar todo este capital humano es un trabajo que conlleva un esfuerzo. El hecho de haber estado inactivos los últimos años trabajó negativamente en la autoestima del personal, y ahora estamos en este proceso de recuperar la autoestima de los trabajadores de Ambiente para que pueda realizar con idoneidad en temas como este de las pasteras”, afirmó Cabandié, criticando de manera indirecta la gestión de su actecesor, el rabino Sergio Bergman, designado por el presidente Mauricio Macri.

Cabandié Piaggio.jpg La primera reunión entre los funcionarios se dio a fines del año pasado, en Buenos Aires

“Vine a Gualeguaychú con muchas expectativas y lo cierto es que se cumplieron todas, porque lo que ha hecho la ciudad es un ejemplo para nuestro país. Y si bien había tenido una reunión con el Intendente y conocía algo la experiencia, con este viaje pude refirmar el liderazgo que tiene la ciudad en término de materia de cuestiones como los residuos sólidos urbanos o las políticas de cuidado sobre la población a partir de la ordenanza ‘Glifosato Cero’, que marca un camino a seguir, un camino que con muchos intendentes de muchos lugares del país mencionan como ejemplificador”, relató a ElDía desde Cero.

Finalmente, se refirió al tema de los agrotóxicos y los métodos de producción que impone el campo: “Me parece que tenemos que trabajar en favor de otro modelo, porque lo que hoy deja utilidades, mañana va a dejar de darlas. Y la razón es simple: están quemando el suelo, están infectando un suelo productivo, y esto trae perjuicio. Porque aquellos que hoy tienen hectáreas productivas se van a encontrar con que no van a poder seguir produciendo porque el suelo no les va a dar más. Por eso es importante modificar los métodos productivos y va a ser algo totalmente necesario”, detalló y concluyó: “La producción actual, basada en fumigaciones terrestres y aéreas, no sólo perjudica la salud de las personas sino que perjudica a los alimentos que consumimos”.