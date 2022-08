El ex vicegobernador y ex presidente del Partido Justicialista, José Cáceres, habló con en el programa televisivo “Cuestión de Fondo” (Canal 9 Litoral), donde admitió que al no estar firme la condena por corrupción de Sergio Urribarri, éste podría ser precandidato, por ejemplo, para aspirar a una banca en Diputados.