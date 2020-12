"Cada 3 horas una niña de 10 a 14 años es forzada a gestar, parir y criar"

A través de un comunicado enviado a los medios, el colectivo feminista pidió acercarse con tapaboca y respetando el distanciamiento social obligatorio.

Resaltaron que el debate no es "aborto sí o no", sino "aborto legal o clandestino y sostuvieron que "son niñas, no madres", en referencia a las miles de menores de edad forzadas a sostener un embarazo.

El comunicado completo