El meteorólogo, Alejandro Gómez, dio detalles del pronóstico del tiempo para los primeros días de la primavera.



Explicó que la masa nubosa perduraría hasta entrada la tarde de hoy y que luego habría una ligera disipación, lo que daría lugar a registros térmicos que rondarían los 25 grados “cuando el sol haga su trabajo. Este mejoramiento continuaría durante la noche, pero no se mantendría demasiado”, porque “esperamos que el viernes a la mañana puedan volverse a producir bancos de nieblas y neblinas, con cielo parcialmente nublado”.

Precisó que “tendríamos la llegada de una transición de aire cálido que generaría inestabilidad, en principio sobre el norte de Entre Ríos, donde son probables lluvias y tormentas. En el centro de la provincia, desde mediados de la mañana estaríamos con cielo cubierto, vientos del este, alto contenido de humedad y probabilidad de algunas lluvias, con baja posibilidad de algunas tormentas eléctricas. Quedaríamos al límite de la zona de mayor inestabilidad”.

El sábado se presentará con “vientos débiles del este y probables lloviznas intermitentes por la mañana. Mejoraría temporariamente durante la tarde y se superarían los 25 grados de temperatura”.



El domingo “seguiríamos con abundante nubosidad a la mañana, vientos débiles del este, alto contenido de humedad”, con registros térmicos similares a los de la jornada precedente, expresó el especialista durante el programa El Despertador.



El lunes “llegaría una masa de aire fresco con un sistema frontal que podría provocar algunas lluvias sobre el sur de la provincia, con baja probabilidad en el centro y norte de Entre Ríos”, pronosticó Gómez.

Acerca de por qué no se prevén en nuestra zona lluvias intensas, manifestó que la ola de calor en Brasil actúa como un sistema de bloqueo para que se produzcan precipitaciones de relevancia en nuestra zona. “Hasta que esto no se modifique no tendríamos situaciones de inestabilidad significativa, al menos hasta mediados o fines de la semana que viene”, completó.