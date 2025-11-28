Este viernes estará parcialmente nublado en la ciudad durante la mañana y la tarde, mientras que por la noche estará mayormente nublado, con algunas probabilidades de precipitaciones hacia la madrugada del sábad.

La jornada de hoy estará marcada por el calor internso. La temperatura máxima es de 32ºC, mientras que la mínima se ubica en los 19.