Calor, cortes y consumo desmedido de agua en algunas zonas de la ciudad

En promedio consumimos casi 400 litros diarios de agua potable por persona, mientras que la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) habla de 100 litros.

Este desajuste en las cifras se debe a hábitos indeseados como el riego de calles, veredas, el lavado de vehículos con la manguera abierta y hasta el lavado de platos sin cerrar la canilla.

Años atrás, el Municipio comenzó con el Plan de Agua Potable para mejorar el servicio, sobre todo en la temporada de verano, logrando más de 20 perforaciones que aliviaron muchísimas zonas y barrios de la ciudad.

De todos modos, se necesita de la ayuda comunitaria para evitar el derroche de un servicio de vital necesidad.

Los barrios que más sufrían estas complicaciones de cortes eran Villa María, Pueblo Nuevo, Rioja al Oeste y La Milagrosa, entre otros.

Este diagnóstico generó la recuperación de tres perforaciones que estaban en desuso y, luego, la generación siete nuevos pozos, cada uno con su casilla química, donde el agua es tratada para poder ser bombeada a la red.

Actualmente las perforaciones ascendieron a 21. Cada una, de entre 80 y 110 metros de profundidad y entre 3 y 4 pulgadas de diámetro, aporta cada hora a la red general entre 20 y 40 metros cúbicos.

Además, Obras Sanitarias resolvió la compra –por 6 millones 300 mil pesos– de tres grupos electrógenos para garantizar la autonomía en la producción, en la planta, y en la toma de agua, en el río.

Consumo desmedido

Las estadísticas no bajan. A pesar que la ciudad produce 28 millones de litros en la planta y 8 millones a través de las 21 perforaciones en funcionamiento, el derroche de agua potable sigue estando demasiado por encima del recomendando.

Alertados por el consumo excesivo y el uso indebido del agua potable que se observa en Gualeguaychú y producto de la escasez de precipitaciones registradas la Municipalidad solicita a los vecinos la mayor prudencia posible en el consumo de agua potable.

Modificando pequeños hábitos cotidianos en el consumo del agua se contribuye a cuidar un recurso escaso y no renovable; y con una buena administración se asume una actitud solidaria con el vecino, ya que muchas veces, el derroche de uno implica la falta de agua del otro.

Lo mismo sucede cuando se riegan las veredas y calles, se lava el auto, o llenan piletas varias veces en la semana que con ello perjudicamos al resto de los vecinos dejándolos sin agua para el consumo cotidiano, por eso desde la Municipalidad de Gualeguaychú convoca a los vecinos a comprometerse y a evitar el derroche de agua incorporando mejores hábitos que no requieren un gran esfuerzo pero si una profunda concientización de la problemática.

Por ello, se solicita a la comunidad, especialmente en esta situación de pandemia en que es imprescindible mantener la higiene acrecentada, observar el más criterioso uso del agua potable suministrada para poder llegar con el abastecimiento a toda la población.

Algunos consejos

Al lavar los platos no dejes la canilla abierta. Utilizá el tapón o un recipiente, y ahorrarás hasta 50 litros por lavado.

Evitá el riego de calles de tierra, veredas y jardines, principalmente durante el día.

No laves el auto innecesariamente. Utilizá el balde para reducir el caudal.

Una pileta de lona chica cada vez que cambiamos el agua puede gastar hasta 4 mil litros, por eso echá un pocillo de cloro todos los días y cuando no la uses tapala con una lona para que no se ensucie con hojas, tierra y bichos. Así dura limpia mucho más y evitas cambiarla.

Lavarte los dientes usando un vaso de agua y no dejar la canilla abierta, ahorrando así alrededor de 12 litros por minuto.

Repara las canillas y goteras, y así ahorrarás un promedio de 170 litros de agua al mes.

Utilizá lavarropas y lavaplatos sólo a plena carga, ahorrando así unos 25 litros de agua.