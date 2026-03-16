El inicio de semana en Gualeguaychú estará marcado por altas temperaturas y condiciones inestables hacia la tarde, según el pronóstico meteorológico para este lunes.

Durante la madrugada y primeras horas de la mañana el cielo se presentará despejado, con temperaturas que rondarán entre los 24 y 25 grados y vientos moderados del noreste, con velocidades que podrían alcanzar entre 16 y 30 km/h.

Con el correr de la mañana el sol comenzará a sentirse con mayor intensidad. Para las 11 se espera una temperatura cercana a los 31 grados, con cielo mayormente soleado y índice UV alto, por lo que se recomienda protección solar.

El pico de calor llegará durante la siesta, cuando la temperatura alcance los 35°C, con una sensación térmica cercana a los 37°C. El cielo estará parcialmente nuboso y continuará soplando viento del norte.

Sin embargo, hacia la tarde podrían registrarse chaparrones o tormentas aisladas. El pronóstico indica un 30% de probabilidad de chubascos tormentosos alrededor de las 17, con un leve descenso de la temperatura hasta los 29 grados.