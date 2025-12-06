Después de varios días de calor agobiante, Gualeguaychú volverá a atravesar un fin de semana largo con temperaturas elevadas y cielo parcialmente nublado. Sin embargo, el alivio ya tiene fecha: un frente de lluvias y tormentas avanzará desde el sur y se hará sentir entre la noche del domingo y la mañana del lunes feriado, provocando un marcado descenso térmico.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este sábado en Gualeguaychú –junto a Gualeguay, Concepción del Uruguay y Colón– se prevé una jornada estable, sin precipitaciones y con marcas que irán de los 21° a los 33°, en un contexto de nubosidad variable.

El panorama en el resto de Entre Ríos

En la franja centro-norte de la provincia, que incluye Paraná, La Paz, Victoria, Nogoyá y Diamante, se espera un sábado con cielo parcialmente nublado, mínimas de 21° y máximas que llegarán a los 34°. Condiciones similares se anticipan para Concordia, Federal, Federación, Feliciano y San Salvador, donde el cielo permanecerá mayormente gris y las temperaturas también rondarán entre 21° y 34°.

Cuándo llega el alivio

La inestabilidad comenzará a notarse durante la noche del domingo, pero las lluvias más intensas se desarrollarían entre la madrugada y la mañana del lunes feriado, cuando el avance de un frente frío desplazará definitivamente la masa de aire caliente que domina la región.