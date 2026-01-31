El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y los principales pronósticos climáticos anticipan que hoy será una jornada típicamente veraniega en nuestra ciudad, con cielo despejado o mayormente soleado durante la mayor parte del día y temperaturas elevadas que reforzarán la sensación de calor en toda la región.

Según los datos disponibles, las temperaturas escalarán rápidamente por la mañana, pasando de los 21 grados en sus primeras horas a los 30 grados previstos para el mediodía. A su vez, estas temperaturas máximas pueden rozar los 32 grados en el horario posterior al mediodía, momento de mayo incidencia solar.



La mañana y parte de la tarde se presentarán con sol y ambiente cálido, mientras que hacia el atardecer se mantendrá el cielo despejado o con algunas nubes altas, sin probabilidad significativa de lluvias.

Por su parte, los vientos soplarán con intensidad moderada desde direcciones variables, predominando componentes del noreste y este, lo que ayudará a mitigar levemente la sensación térmica en algunos momentos del día. A la noche, se espera que las temperaturas se mantengan aún agradables, rondando los 25 °C o más, en una típica noche cálida de verano.

Ante estas condiciones, especialistas meteorológicos recomiendan prestar atención al calor durante las horas centrales del día, mantener una hidratación adecuada, usar protección solar y evitar la exposición prolongada al sol, especialmente para niños y adultos mayores.