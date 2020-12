Calor, verano y (una vez más) dengue: Por primera vez se colocarán ovitrampas

Durante el 2020, “se han registrado en Argentina 59.410 casos de dengue, con 26 fallecidos, afectando a 17 provincias y 4 de las 5 regiones del país. Representa el mayor registro de casos de dengue en Argentina desde la reemergencia”, según informa una Alerta Epidemiológica de la Dirección Nacional de Epidemiología, dependiente del Ministerio de Salud de la Nación, que llegó, semanas pasadas, al Hospital Centenario.

Fueron casi 60 mil casos de dengue en el país, cifra récord que tuvo su correlato en muchas ciudades del país, de las cuales Gualeguaychú no fue la excepción. Hasta iniciado el invierno, se contabilizaron 108 casos positivos de dengue, a los que se le sumó uno semanas atrás.

Gráfico 2.jpg Fuente: Dirección Nacional de Epidemiología

Con este panorama previo, las autoridades municipales resolvieron implementar, por primera vez, un novedoso dispositivo. A partir de este lunes se comenzarán a colocar 22 ovitrampas (un frasco tipo de mermelada, pintado de negro, con un bajalengua de madera) en diferentes espacios públicos de la ciudad.

Al respecto, el responsable de Veterinaria municipal, Juan Pablo Sack, dialogó con ElDía y explicó de que se trata la iniciativa. “Este dispositivo nos va marcar que habrá lugares negativos, sin presencia de huevos; una segunda lectura, que serán los lugares de hasta 15 huevos, y los lugares con más de 15 huevos. En éstos últimos, se podrá inferir que hay más de una hembra en ese mismo criadero. Las muestras se procesarán y esa información la utilizaremos para actuar en consecuencia”, explicó.

Por otro lado, el médico veterinario volvió sobre las características del virus y las maneras de combatirlo. “El dengue es una enfermedad producida por un virus (arbovirus) que requiere, necesariamente, de un vector para ser trasmitido”, indicó. Este vector es el Aedes Aegypti, un mosquito con características diferentes al Culex (mosquito común), que es mucho más sonoro y con vuelo más alto, entre otras características.

Ovitrampas.jpg Serán 22 las ovitrampas que comenzarán a colocarse este lunes en distintos lugares de la ciudad

Generalmente, el Aedes se mueve poco, vuela bajo (no más de un metro) y se reproduce en lugares de agua clara, limpia y sombría. Por lo que es más probable encontrar una larva de Aedes en un tanque de agua, en cualquier lugar de la ciudad que en zonas de grandes extensiones de agua estancada.

Este punto es preponderante: si no hay mosquito, no hay enfermedad. Por lo que, al no haber vacuna para evitar contagiarse, se vuelve indispensable la tarea de concientización y de educación respecto a los cuidados.

“Si se está frente a un caso positivo, el paciente debe aislarse. Debe quedarse en la casa y cumplir con el aislamiento de entre 7 y 10 días”, remarcó Sack. Y explicó: “El virus ingresa dentro del intestino del mosquito y al cabo de siete u ocho días esa hembra si pica a otra persona va a contagiar. Y si deposita huevos tras ese lapso las nuevas generaciones van a nacer infectadas”.

La apertura de los ingresos a la ciudad, y a las ciudades de todo el país, es un punto que las autoridades sanitarias tienen mucho en cuenta a la hora de prepararse para lo que puede venir. En este sentido, en la Alerta Epidemiológica el Ministerio de Salud de la Nación advirtió: “Ante el aumento del movimiento de personas relacionado con las festividades de navidad y año nuevo, así como por el período de vacaciones, es posible que aumente la transmisión de SARS CoV-2 (coronavirus) y comiencen a presentarse casos de dengue con y sin antecedentes de viaje”.