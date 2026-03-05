El diputado provincial Juan José Bahillo presentó en la Cámara de Diputados de Entre Ríos un proyecto de declaración para que el Poder Ejecutivo provincial impulse un plan de desendeudamiento destinado a los empleados públicos, a través del agente financiero del Estado.

La iniciativa plantea que, mediante el Ministerio de Economía, se gestione la elaboración e implementación de un programa que permita cancelar o refinanciar deudas que actualmente se descuentan de los salarios mediante códigos de descuento, ofreciendo líneas de crédito con tasas más bajas, plazos más extensos y condiciones financieras más favorables.

“El objetivo es que miles de trabajadores del Estado puedan reordenar su situación financiera y aliviar la carga de los descuentos sobre sus salarios, que en muchos casos terminan reduciendo de manera significativa el ingreso disponible de las familias”, explicó Bahillo.

En los fundamentos del proyecto, el legislador señala que el contexto económico de los últimos años, caracterizado por alta inflación, pérdida del poder adquisitivo y tasas de interés elevadas, llevó a muchas familias a recurrir al crédito para afrontar gastos cotidianos.

Según datos del Banco Central de la República Argentina, la morosidad del sistema financiero alcanzó niveles cercanos al 9,3% hacia fines de 2025, con cifras aún más elevadas en entidades no bancarias como financieras, mutuales o cooperativas.

“Muchos empleados públicos mantienen compromisos financieros que se descuentan directamente de sus haberes, lo que reduce significativamente su ingreso disponible mensual”, advirtió el diputado.

Y agregó: “Cuando gran parte del salario termina absorbido por deudas tomadas en condiciones desfavorables, los aumentos pierden impacto real en el bolsillo. Detrás de ese endeudamiento hay miles de familias que hacen un enorme esfuerzo para llegar a fin de mes, y el Estado tiene que generar herramientas que ayuden a aliviar esa situación”.

El proyecto propone que el Estado provincial promueva instrumentos que permitan reordenar la situación crediticia de los trabajadores, con el objetivo de mejorar su ingreso disponible y aliviar la economía de miles de familias entrerrianas.