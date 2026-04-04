Ubicada a unos 15 kilómetros al norte de la ciudad, la Reserva Natural “Las Piedras” forma parte del Sistema de Áreas Naturales Protegidas Municipales de Gualeguaychú. Cuenta con una extensa superficie de montes nativos, humedales y pastizales a lo largo del arroyo que le da su nombre, y es hogar de una gran variedad de especies.



Esta semana, la Reserva dio a conocer que incorporó un sistema de cámaras trampa para estudiar al detalle la fauna silvestre que la compone. Se trata de dispositivos automáticos que se activan por sensores de movimiento y cambios de temperatura: al detectar la presencia de un animal, las cámaras capturan fotos o videos, incluso en condiciones de baja luz gracias a su sistema de iluminación infrarroja. Los equipos fueron instalados en puntos específicos georreferenciados, lo que permite analizar con precisión la distribución de las especies dentro de la reserva.

Foto: Mauricio Ríos

Para conocer más sobre esta iniciativa e indagar en las acciones de conservación de las Áreas Naturales Protegidas, Ahora ElDía conversó con Guillermo Treboux, encargado de la Reserva “Las Piedras” y coordinador de Conservación y Planes de Manejo del municipio. En primer lugar, Treboux explicó que la iniciativa de colocar estas cámaras trampa responde a la intención de establecer una línea de base ecológica desde la cual partir para los próximos proyectos de conservación; un trabajo que se enmarca dentro de la elaboración del plan de manejo de la Reserva.

Se llama línea de base al diagnóstico inicial y detallado del estado de un ecosistema (flora, fauna y medio físico) antes de realizar un proyecto; una "fotografía" de la situación actual para evaluar futuros impactos ambientales, monitorear cambios y asegurar la sostenibilidad. “Esto nos permitirá, por ejemplo, hacer valoraciones a futuro para saber si estamos afectando de manera positiva o negativa sobre los distintos ensambles de flora o fauna presentes en la reserva”, indicó.



En ese sentido, señaló que la técnica de fototrampeo aportará en principio al conocimiento básico y general de cómo está compuesto el ensamble de especies de Las Piedras, es decir, qué diversidad y cantidad de ejemplares se encuentran presentes. “Cualquier animal que detectemos en las cámaras trampa va a ser valorado, ya sean mamíferos, reptiles o aves. Tenemos distintos ambientes identificados, por lo que vamos a hacer un muestreo estratificado, un registro por cada ambiente particular. En este caso, empezamos por el arroyo Las Piedras y su ambiente inmediatamente asociado: el bosque o selva marginal, que acompaña el curso del arroyo”, contó.



Y siguió: “También nos servirá para detectar la presencia de cazadores furtivos y para obtener patrones de conducta de los animales; por ejemplo, para saber en qué momentos del día hay más movimiento de fauna. Sabemos que los mamíferos que tenemos en la región son, por lo general, de hábitos nocturnos o crepusculares, es decir que se mueven más bien al atardecer o al amanecer, pero también durante la noche. Queremos ver eso en detalle, además de saber cómo se distribuyen los mamíferos a lo largo de la reserva”.

Gato Montés captado en Las Piedras



Por otra parte, el coordinador de Conservación y Planes de Manejo aclaró que “este muestreo comienza ahora, pero posiblemente finalice dentro de bastante tiempo, ya que la idea es ir cambiando de lugar las cámaras a fin de cubrir otros ambientes y ver por dónde se mueven los animales”. A su vez, comentó que este trabajo también será parte de las actividades de formación de los futuros guardaparques que estudian la carrera en Colón (Tecnicatura Superior en Conservación, Uso y Gestión de Bienes Naturales Comunales).



“A finales del año pasado, el Municipio firmó un convenio con la Escuela de Guardaparques, por el cual los estudiantes van a venir a hacer prácticas en nuestras áreas protegidas. Y esas prácticas van a incluir el análisis de las cámaras trampa. La próxima vez que vengan, posiblemente las reinstalemos en otros ambientes y lo hagamos con ellos como una actividad de formación específica, y lo mismo el análisis propio de la información que se obtenga”, adelantó.

Osito Lavador



Atropellamiento de fauna, una problemática en aumento



A principios de este año, la Reserva comenzó a monitorear y recolectar información sobre los atropellos de fauna silvestre en sus inmediaciones, principalmente sobre la Ruta 20. “Utilizando la tecnología disponible, tomamos datos de atropellamiento de fauna con información georreferenciada. De esa manera, vamos creando una base de datos, que luego procesamos para obtener información. Implementamos un registro sistemático: cada vez que recorremos la Ruta 20, que va desde la Reserva a Gualeguaychú, y nos encontramos con un animal muerto, frenamos, lo registramos y retiramos el animal del camino, para evitar que se acerquen los carroñeros y estos también sean atropellados”, explicó Treboux en aquel entonces a este medio, e indicó que en su gran mayoría se trataba de mamíferos, seguido por reptiles y por último aves.



Consultado ahora sobre las novedades de este registro, aseguró: “Cada vez obtenemos más información al respecto, y ya empieza a darnos datos de agrupamiento de estos episodios. Si bien ya tenemos bastantes datos acumulados, estamos esperando cumplir seis meses de muestreo para recolectar un poco más de información y hacer el primer análisis. La idea es sacar conclusiones que nos permitan elaborar y proponer intervenciones puntuales para mitigar el impacto sobre la fauna. Lamentablemente, tenemos que decir que el atropellamiento de animales es una situación bastante frecuente y cotidiana, tanto sobre el asfalto de la ruta como en los caminos rurales cercanos a la Reserva”.



Y agregó: “En principio, lo que podemos pedir es moderar la velocidad, teniendo en cuenta que la tarde, noche y madrugada son los momentos de mayor incidencia debido a los hábitos crepusculares de nuestra fauna. El acceso a la Reserva por la Ruta 20 está recientemente mejorado, tiene un asfalto que quedó muy bien, con lo cual vemos un tránsito a mayor velocidad que aumenta el impacto sobre la fauna. Además, si los conductores moderan la velocidad también se están protegiendo, porque muchas veces, dependiendo del tamaño del animal que se choca, la situación también pone en riesgo sus vidas”.

Reintroducción y traslado de fauna nativa



Por último, otro eje interesante del que habló Treboux fue la posibilidad de implementar la reintroducción de especies autóctonas. En principio, aclaró que “los procesos de refaunación son bastante complejos, para los cuales hay que hacer algunas evaluaciones previas y muchas veces también hay que rehabilitar los hábitats”. Luego, contó que en Las Piedras fueron reintroducidos los ñandúes y las vizcachas, y adelantó que comenzarán con una rehabilitación de hábitat para la dispersión de ambas poblaciones.



Familia de vizcachas



“Vamos a empezar a hacer un manejo de hábitat para que estos animales puedan distribuirse a lo largo de un sector de la Reserva. Nuestro proyecto tiene una fuerte base en el alcance territorial, por lo que buscaremos intervenir de tal manera que favorezca la instalación de estas especies en determinada zona. En el caso de las vizcachas, estamos pensando en hacer un proceso de traslocación, es decir, trasladar algunos individuos hacia sitios más propicios. También, con los debidos permisos, vamos a buscar ejemplares fuera de los límites de la reserva que por alguna razón estén en riesgo o supongan un problema en los campos para reubicarlos en otros puntos específicos”, manifestó.



Por otra parte, en lo referido a las especies leñosas, comentó que en las Áreas Naturales Protegidas Municipales en general implementarán programas de control de especies exóticas invasoras, como la acacia negra (o tamarindo), el paraíso, la mora, el fresno y el ligustro.