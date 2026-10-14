Cambiaron el horario de la Maratón por Malvinas de noviembre
La segunda edición de la Maratón por Malvinas se realizará el domingo 29 de noviembre en el Corsódromo, adelantando su horario de inicio a las 8:30 para cuidar a los participantes de las altas temperaturas.
El Municipio informó que la segunda edición de la Maratón por Malvinas, prevista para el domingo 29 de noviembre en el Corsódromo, modificó su horario de inicio: la actividad comenzará a las 8:30 y ya no a las 14 horas, con la finalidad de ofrecer mejores condiciones para el desarrollo deportivo.
La medida responde a los registros térmicos habituales del mes de noviembre durante la tarde, priorizando la salud y el bienestar de los corredores y caminantes. La organización se encuentra a cargo del Área de Malvinas y la Dirección de Deportes.
El evento propone tres alternativas de participación: pruebas de 4 y 8 kilómetros junto a una caminata abierta a toda la comunidad. Tras una primera edición en 2025 que reunió a más de 650 personas y entregó remeras con los nombres de los 649 caídos a sus familiares, la iniciativa busca enlazar la actividad física con la memoria colectiva y el homenaje permanente a los héroes de la Patria.
Las inscripciones permanecen abiertas de lunes a viernes, de 7 a 13 h, en el Área de Malvinas (25 de Mayo 734) o mediante el teléfono 3446-610078.