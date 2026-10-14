El Municipio informó que la segunda edición de la Maratón por Malvinas, prevista para el domingo 29 de noviembre en el Corsódromo, modificó su horario de inicio: la actividad comenzará a las 8:30 y ya no a las 14 horas, con la finalidad de ofrecer mejores condiciones para el desarrollo deportivo.

La medida responde a los registros térmicos habituales del mes de noviembre durante la tarde, priorizando la salud y el bienestar de los corredores y caminantes. La organización se encuentra a cargo del Área de Malvinas y la Dirección de Deportes.

El evento propone tres alternativas de participación: pruebas de 4 y 8 kilómetros junto a una caminata abierta a toda la comunidad. Tras una primera edición en 2025 que reunió a más de 650 personas y entregó remeras con los nombres de los 649 caídos a sus familiares, la iniciativa busca enlazar la actividad física con la memoria colectiva y el homenaje permanente a los héroes de la Patria.

Las inscripciones permanecen abiertas de lunes a viernes, de 7 a 13 h, en el Área de Malvinas (25 de Mayo 734) o mediante el teléfono 3446-610078.