Se trata del tramo comprendido entre calle Nágera y Blvr. Pedro Jurado. Ahora cuenta con sentido único de circulación de oeste a este.

Esta medida forma parte de las acciones de ordenamiento y prevención vial que se implementan en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de optimizar la circulación y reducir situaciones de riesgo.

Asimismo, se procedió a la colocación de reductores de velocidad en puntos estratégicos de la traza, con el propósito de reforzar la seguridad de peatones, ciclistas y conductores que transitan por la zona.

Desde la Dirección de Tránsito solicitaron a todos los conductores a respetar la señalización vigente y circular con precaución.