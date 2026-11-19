El concejo deliberante aprobó la Ordenanza n.º 13.114/2026 mediante la cual se deroga la Ordenanza N.º 12.851/2023 y se crea un régimen simplificado para la prestación de servicios de cadetería, mensajería, reparto urbano, distribución de mercaderías y entrega de comidas a domicilio.

La nueva normativa permite ejercer la actividad de forma independiente o a través de agencias, comercios y plataformas digitales sin exigir vinculación obligatoria con un intermediario.

Para operar, los repartidores deberán inscribirse ante la Dirección de Tránsito para obtener una credencial anual, acreditar cada cuatro meses la vigencia del seguro correspondiente y, en el caso de motocicletas, realizar una verificación visual rápida de seguridad.

Además, fija condiciones de higiene, limpieza y conservación para los contenedores utilizados en el traslado de alimentos, medicamentos y otros productos.