Tras una seguidilla de jornadas estables, el tiempo volverá a desmejorar este jueves en toda la provincia de Entre Ríos. De acuerdo con el informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera una jornada marcada por la nubosidad variable y el regreso de la inestabilidad, con probabilidad de lluvias y chaparrones aislados principalmente en horas de la tarde.

En cuanto a las marcas térmicas, el organismo prevé un leve descenso respecto de los días previos, aunque el ambiente se mantendrá templado a cálido en toda la geografía entrerriana.

Para Gualeguaychú y los departamentos del sur y la costa del río Uruguay —Colón, Uruguay, Tala e Islas del Ibicuy—, el pronóstico anuncia un jueves con cielo mayormente nublado durante toda la jornada, con una temperatura mínima de 16 grados y una máxima que alcanzará los 27.

En la capital provincial y el centro-oeste —Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá—, se espera una mínima de 17 y una máxima de 27 grados, con condiciones inestables y chaparrones previstos hacia la tarde.

Por último, en el norte entrerriano —Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador—, el cielo permanecerá cubierto con probabilidad de lluvias, y los registros oscilarán entre los 17 grados de mínima y los 28 de máxima.